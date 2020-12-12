Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Об опасности выхода на лед предупреждают псковичей в МЧС

12 декабря 2020 года, 09:47

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области предупреждают жителей региона об опасности выхода на лед рек и озер. В ведомстве подчеркнули, что процесс ледообразования только начался и лед не устойчив.

«Погодные условия в настоящее время не способствуют становлению устойчивого ледяного покрова. А на тех водоемах, где уже лед встал, он имеет минимальную толщину и весьма непрочен», - отметили в ГУ МЧС.

«В настоящее время структура льда ненадежна, он не способен выдержать вес человека. Учитывая, насколько непрочным является сейчас ледовое покрытие на водоемах Псковской области, у человека, вышедшего на лед, есть все шансы оказаться в ледяной воде», - подчеркнули в управлении.

С 12 декабря вступил в силу запрет на выход населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер». Распоряжение подписано губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В псковском профсоюзе образования поддержали переход школ на дистанционку
Неизвестный украл новогодние гирлянды в Порхове
В Псковской области выявлено еще 329 заболевших коронавирусом
Александр Козловский: Конституция была и остается основой для успешного развития нашей страны
Глава администрации Пскова Алексанр Братчиков поздравил горожан с Днем Конституции
Александр Котов: Следование конституционным принципам – залог соблюдения прав и свобод человека
Елена Полонская: Наша задача - чтить и хранить заложенные в Конституции ценности
Фестиваль НКО «Сила Вместе» начинается в Пскове
Убийца Пифа утонул подо льдом озера в Невельском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района