Об опасности выхода на лед предупреждают псковичей в МЧС

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области предупреждают жителей региона об опасности выхода на лед рек и озер. В ведомстве подчеркнули, что процесс ледообразования только начался и лед не устойчив.

«Погодные условия в настоящее время не способствуют становлению устойчивого ледяного покрова. А на тех водоемах, где уже лед встал, он имеет минимальную толщину и весьма непрочен», - отметили в ГУ МЧС.

«В настоящее время структура льда ненадежна, он не способен выдержать вес человека. Учитывая, насколько непрочным является сейчас ледовое покрытие на водоемах Псковской области, у человека, вышедшего на лед, есть все шансы оказаться в ледяной воде», - подчеркнули в управлении.

С 12 декабря вступил в силу запрет на выход населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер». Распоряжение подписано губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.