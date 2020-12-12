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Происшествия / ЧП

Убийца Пифа утонул подо льдом озера в Невельском районе

12 декабря 2020 года, 09:22

Убивший собаку по кличке Пиф мужчина утонул подо льдом озера в Невельском районе. Об этом журналистам рассказала хозяйка Пифа Галина Паскевич. Позже информацию об утонувшем мужчине подтвердили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация об утонувшем убийце собаки тут же обросла в социальных сетях десятками комментариев. Часть комментаторов считает, что гибель мужчины не случайна.

Убийство Пифа произошло в августе 2020 года. Первоначально в возбуждении уголовного дела было отказано. Дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) было возбуждено в сентябре только после вмешательства губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который взял ситуацию под личный контроль.

Мужчина, убивший Пифа, неоднократно менял, показание, чем затруднял расследование. 3 декабря в Невельском районе проводился следственный эксперимент.

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