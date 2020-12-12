Михаил Ведерников: Наша задача - делать все возможное для процветания нашей страны и ее граждан

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Конституции. В своем поздравлении он напомнил, что вся страна участвовало в ее обсуждении, дискуссии шли на разных площадках.

«Это было беспрецедентное обсуждение. Оно дало дополнительный импульс развитию нашего гражданского общества», - отметил он.

Но главный результат, по его словам, то, что голосование закрепило неприкосновенность истории, незыблемость наших границ, приоритет культуры и науки, социальные гарантии для всех граждан России.

«Конституция всегда надежно защищала стабильность и целостность нашего государства. Ее значение в развитии общества со временем только увеличивается. Наша общая задача — придерживаться буквы и духа Основного закона, делать все возможное для процветания нашей великой страны и ее граждан», - считает губернатор.