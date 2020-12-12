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Происшествия / ЧП

В аэропорту Пскова произошло ЧП

12 декабря 2020 года, 08:50

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о происшествии, которое случилось в аэропорту Пскова.

«В аэропорту Пскова самолёт компании «Аэроконтроль» (осуществляет летную проверку оборудования аэропортов) выкатился на спланированную часть лётной полосы.

Экипаж не пострадал, самолёт повреждений не получил», - написал глава региона в своем Инстаграм-акаунте ночью 12 декабря.

«Благодаря оперативным действиям команды аэропорта самолёт уже вернули на ось взлетно-посадочной полосы и отбуксировали на стоянку аэропорта», - сообщил он.

По происшествию будет работать комиссия, которая и квалифицирует это событие.

Губернатор Михаил Ведерников соообщил, что из-за обледенения полосы самолет авиакомпании «Руслайн» из Минерельных Вод накануне, 11 декабря сел на запасной аэродром в Санкт-Петербурге. Кроме того перенесен субботний рейс авиакомпании «Азимут» из Москвы.

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