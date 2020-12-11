Независимые эксперты подтвердили безопасность вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН, научного руководителя Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамиля Хабриева.

По его словам, вакцина после первого этапа прививки эффективна на 69,3%, а после второго — на 96,2%.

«Мы от имени комитета, еще раз говорю, заявляем о том, что результаты на сегодняшний день говорят об эффективности и безопасности вакцины», — заявил Рамил Хабриев и добавил, что в комиссию вошли медики и ученые, компетентные в проведении таких оценок. Эксперты изучили методики клинических испытаний и их результаты.