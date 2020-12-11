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Общество

С 12 декабря запрещен выход и выезд транспорта на лед псковских озер

11 декабря 2020 года, 21:26

С 12 декабря запрещен выход и выезд транспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

С 12 декабря запрещен выход и выезд транспорта на лед псковских озер

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Тонкий лед особо опасен для детей, которые находятся у водоема без присмотра взрослых», - отметил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, рыбаков и людей, которые просто вышли погулять по льду, будут привлекать к административной ответственности.

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