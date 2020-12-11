Псковские таможенники пресекли контрабанду более 1300 литров ядовитых веществ

Сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» остановили грузовой автомобиль, который перевозил из Германии в Москву 12 тонн эфиров, кислоты, кетонов и органо-неорганических соединений. Эти вещества были указаны в товаросопроводительных документах. Однако, при таможенном досмотре специалисты обнаружили незадекларированные товары: 1300 литров метанола, 20 литров никотина 99,9% и 20 килограммов фенола.

«Указанные вещества относятся к категории ядовитых и их ввоз на территорию ЕАЭС осуществляется при наличии лицензии или специального заключения. Разрешительные документы у декларанта отсутствовали. Контрабандный товар: 500 бутылок метанола, 20 упаковок никотина и 12 упаковок фенола кристаллизованного, изъят», - отметил и. о. заместителя начальника таможенного поста МАПП «Бурачки» Андрей Душенко.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ).