Площадь Героев-десантников и участок улицы Кузнецкой в Пскове приняли после ремонта без нареканий

«Нареканий к выполненной̆ работе нет. Подрядчик справился почти на неделю раньше заложенного срока. Отличный пример того, как можно и нужно работать», - написал глава региона.

Рабочие отремонтировали более 500 метров дорожного покрытия, заменили бордюры, а также обустроили автобусную остановку и пешеходную зону. Для удобства пассажиров была расширена посадочная площадка.

Ремонт был выполнен за счет дополнительных средств из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контракта, который управление городского хозяйства администрации города Пскова заключило с ООО «ДорСтройСервис», составила более 22 млн рублей.

Подрядчик должен был сдать объект до 15 декабря текущего года.