Площадь Героев-десантников и участок улицы Кузнецкой в Пскове приняли после ремонта без нареканий

11 декабря после ремонта были приняты площадь Героев-Десантников и участок улицы Кузнецкой в Пскове. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
11 декабря после ремонта были приняты площадь Героев-Десантников и участок улицы Кузнецкой в Пскове. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Нареканий к выполненной̆ работе нет. Подрядчик справился почти на неделю раньше заложенного срока. Отличный пример того, как можно и нужно работать», - написал глава региона.
Рабочие отремонтировали более 500 метров дорожного покрытия, заменили бордюры, а также обустроили автобусную остановку и пешеходную зону. Для удобства пассажиров была расширена посадочная площадка.
Ремонт был выполнен за счет дополнительных средств из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контракта, который управление городского хозяйства администрации города Пскова заключило с ООО «ДорСтройСервис», составила более 22 млн рублей.
Подрядчик должен был сдать объект до 15 декабря текущего года.