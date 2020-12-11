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Транспорт / Инфраструктура

Площадь Героев-десантников и участок улицы Кузнецкой в Пскове приняли после ремонта без нареканий

11 декабря 2020 года, 20:05

11 декабря после ремонта были приняты площадь Героев-Десантников и участок улицы Кузнецкой в Пскове. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Площадь Героев-десантников и участок улицы Кузнецкой в Пскове приняли после ремонта без нареканий

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Площадь Героев-десантников и участок улицы Кузнецкой в Пскове приняли после ремонта без нареканий

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Площадь Героев-десантников и участок улицы Кузнецкой в Пскове приняли после ремонта без нареканий

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Нареканий к выполненной̆ работе нет. Подрядчик справился почти на неделю раньше заложенного срока. Отличный пример того, как можно и нужно работать», - написал глава региона.

Рабочие отремонтировали более 500 метров дорожного покрытия, заменили бордюры, а также обустроили автобусную остановку и пешеходную зону. Для удобства пассажиров была расширена посадочная площадка.

Ремонт был выполнен за счет дополнительных средств из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контракта, который управление городского хозяйства администрации города Пскова заключило с ООО «ДорСтройСервис», составила более 22 млн рублей.

Подрядчик должен был сдать объект до 15 декабря текущего года.

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