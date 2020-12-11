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Общество / Здоровье

54 сотрудника Псковской областной больницы заболели COVID-19

11 декабря 2020 года, 18:04

54 сотрудника Псковской областной клинической больницы находятся на больничном из-за COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал региона.

По состоянию на 11 декабря, коронавирус подтвердился у 7 врачей, 33 медсестер, 7 санитарок и 7 сотрудников рабочего персонала. Всего в медучреждении работает более тысячи человек.

11 декабря с больничного вернулись 5 медработников, еще 8 ждут результатов повторного тестирования на коронавирус.

Также к работе приступили еще несколько специалистов из разных медучреждений Псковской области. Так, полностью поправился врач-хирург Гдовской районной больницы. С 14 декабря там открывается хирургическое отделение. 

В Стругокрасненской межрайонной больнице выздоровели пять специалистов. 

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