Обрез охотничье ружья прятал петербуржец в плюсской деревне

Обрез охотничьего ружья обнаружили полицейские в надворных постройках возле дома в деревне в Плюсском районе. Установлено, что принадлежит оружие 50-летнему жителю Санкт-Петербурга, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Эксперты признали обрез пригодным для стрельбы. По данному факту ведётся проверка.

Также оружие нашли в надворных постройках у дома в Невеле. Там сотрудники МО МВД России «Невельский» при обыске по уголовному делу обнаружили и изъяли самодельные пистолет и револьвер. Их хозяином оказался 46-летний безработный местный житель.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в лишения свободы на срок до четырех лет.