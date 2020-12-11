Три немедицинских работника Псковской инфекционной больницы заболели коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Также 7 заболевших выявили в Стругокрасненской межрайонной больнице. COVID-19 подтвердился у врача и 6 медсестёр. В медучреждении приняли все противоэпидемиологические меры. В настоящее время больница принимает пациентов в плановом режиме.

Здесь же поправились от COVID-19 и приступили к работе 5 специалистов.

Ранее сообщалась еще о 6 медработниках, которые полностью выздоровели от этой болезни. В частности, полностью поправились 4 сотрудника Псковской областной инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках.