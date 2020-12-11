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Общество / Здоровье

Прототип электронной трости для незрячих людей разработал десятиклассник из Пскова

11 декабря 2020 года, 16:46

Прототип электронной трости для незрячих людей разработали десятиклассник Станислав Федоров и его преподаватель Егор Яковлев из Псковской инженерно-лингвистической гимназии, сообщает Псковское агентство информации.

Прототип трости сделан из пластиковых водопроводных труб и контейнера для еды. В пластиковый каркас встроен датчик, который реагирует на преграду и посылает сигнал. Также трость соединяется со смартфоном.

Проект победил на всероссийском конкурсе Rukami, где свои идеи представляют начинающие изобретатели. Кроме того, у псковских разработчиков уже готов бизнес-план по серийному производству «умных» тростей.

Псковское агентство информации и создатели гаджета проверили изобретение в региональном обществе слепых.

Роль испытателя взял на себя председатель ВОС Владимир Прокудин. Он отметил большой вес прототипа и значительную стоимость, которую наметили разработчики изделия. Такое устройство обойдется в 7-8 тысяч рублей.

«Кто только потерял зрение, может им это и надо. Мне это лишнее», - сказал Владимир Прокудин.

«Будем переделывать и дорабатывать. Успех – это когда ты движешься от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Поэтому я даже не переживаю», - поделился Егор Яковлев и добавил, что они будут модернизировать свой проект.

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