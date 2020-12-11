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На сайте «Псковской правды» стартовало голосование конкурса «Лучший медицинский работник Псковской области»

11 декабря 2020 года, 16:02

На сайте «Псковской правды» стартовало голосование за участников конкурса «Лучший медицинский работник Псковской области», организованного Комитетом по здравоохранению Псковской области.

Это звание присуждается за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в дело охраны здоровья населения, особые заслуги в сфере здравоохранения Псковской области для повышения уровня эффективности и качества медицинской помощи населению. В течение календарного года его могут получить 10 медицинских работников.

На сайте «Псковской правды» стартовало голосование конкурса «Лучший медицинский работник Псковской области»
Поскольку 2020 год — год борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то премию получат медики, внесшие значительный вклад в борьбу с ней. На первом этапе конкурса отбор двадцати двух кандидатов был произведен комиссией Комитета по здравоохранению Псковской области по наградной работе. А 10 победителей будут отобраны путем народного голосования, которое продлится до 12:00 15 декабря.

Они получат дипломы лауреатов премии «Лучший медицинский работник Псковской области» и сертификаты на 150 тысяч рублей.

Для того, чтобы проголосовать, кликните на одну из иконок социальной сети «ВКонтакте», «Фейсбук» или «Одноклассники». Разрешите приложению uLogin доступ к вашему аккаунту (это совершенно безопасно!) и кликните на звёздочку рядом с именем медработника.

Принять участие в голосовании можно здесь>>> 

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