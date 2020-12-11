На сайте «Псковской правды» стартовало голосование конкурса «Лучший медицинский работник Псковской области»

Это звание присуждается за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в дело охраны здоровья населения, особые заслуги в сфере здравоохранения Псковской области для повышения уровня эффективности и качества медицинской помощи населению. В течение календарного года его могут получить 10 медицинских работников.

На сайте «Псковской правды» стартовало голосование за участников конкурса «Лучший медицинский работник Псковской области», организованного Комитетом по здравоохранению Псковской области.

Поскольку 2020 год — год борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то премию получат медики, внесшие значительный вклад в борьбу с ней. На первом этапе конкурса отбор двадцати двух кандидатов был произведен комиссией Комитета по здравоохранению Псковской области по наградной работе. А 10 победителей будут отобраны путем народного голосования, которое продлится до 12:00 15 декабря.

Они получат дипломы лауреатов премии «Лучший медицинский работник Псковской области» и сертификаты на 150 тысяч рублей.

Для того, чтобы проголосовать, кликните на одну из иконок социальной сети «ВКонтакте», «Фейсбук» или «Одноклассники». Разрешите приложению uLogin доступ к вашему аккаунту (это совершенно безопасно!) и кликните на звёздочку рядом с именем медработника.

Принять участие в голосовании можно здесь>>>