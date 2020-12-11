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Экономика / Деньги

Изменения в бюджет Псковской области рассмотрят депутаты на внеочередной сессии

11 декабря 2020 года, 14:19

Внеочередная сессия Псковского областного Собрания по вопросу внесение изменений в бюджет региона текущего года состоится 16 декабря, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Изменения в бюджет Псковской области рассмотрят депутаты на внеочередной сессии

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.

Администрация региона попросила депутатов собраться на две неделе раньше традиционного срока сессии. «Для того, чтобы в конце года провести все основные расходы достаточно спокойно и направить средства в районы, мы просим рассмотреть изменения в бюджет 16 декабря», - обратилась к депутатам заместитель председателя областного комитета Людмила Павлова. Она добавила, что общий объём доходов региона увеличится на 1 млрд 154 млн рублей за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

«Вы знаете, что губернатор обращался к президенту за помощью по решению ряда первоочередных вопросов – нам выделена дополнительная дотация на сбалансированность в размере 407 млн рублей, и в этих поправках они учтены. Эти средства будут направлены на медикаменты – 125 млн рублей, и 282 млн рублей – на социальные выплаты», - подчеркнула Людмила Павлова.

По ее словам, Псковская область и ряд других субъектов РФ получат бюджетный кредит в конце года. Финансист отметила, что эта мера позволит региону погасить коммерческие кредиты.

Кроме того, почти 115 млн рублей из областного бюджета будут направлены в районы в конце года. Эти дотации также будут отражены в поправках.

52-я сессия регионального парламента начнётся в 11 часов и пройдёт в режиме ВКС. Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике состоится в тот же день до сессии.

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