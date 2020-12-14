Михаил Ведерников возглавил жюри премии «Народное признание-2020»

В этом году председателем жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2020» стал глава региона Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» организаторы.

Также в состав жюри вошли председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, член Президентского Совета по культуре академик Валентин Курбатов, ректор ПсковГУ профессор Наталья Ильина, заслуженный врач РФ, главврач Псковской городской больницы Алексей Васильев, председатель Совета муниципальных образований Псковской области, глава Красногородского района Валентина Понизовская, начальник Управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, заслуженный деятель искусств РФ Гедеминас Таранда, председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Кроме того, оценивать номинантов 2020 года будут победители прошлогодней премии: директор Центра внешкольной работы Куньинского района, руководитель Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергей Арсеньев и организатор театрального фестиваля «Пашуля» в Новосокольниках, режиссёр театральной студии «Ливень» Тамара Андреева.

Всего в комиссию вошли 14 экспертов. Каждый член жюри принесёт претенденту на награду 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура голосования.

Проголосовать можно на сайте Псковского агентства информации до 21:00 20 декабря.

Премия «Народное признание» будет вручена уже в 11-ый раз. За десятилетнюю историю награды были удостоены более 200 человек, коллективов, компаний и общественных организаций.