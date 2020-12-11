Средневековый инструмент литейщика нашли у стен Троицкого собора в Пскове

На раскопках у стен Троицкого собора в Пскове нашли инструмент литейщика. Об этом сообщил региональный Археологический центр в своем Instagram-аккаунте.

«В ходе раскопок была обнаружена очень интересная находка - льячка, инструмент литейщика, ложечка, которой когда-то разливали по формам расплавленный металл», - рассказали археологи.

Предмет нашли в финальных отложениях IX века. Он может свидетельствовать о следах домашнего производства на этой территории, считают археологи.

В первом шурфе у Троицкого собора археологи уже дошли до раннесредневековых отложений и материка. Среди самых красивых находок исследователи назвали фрагменты двух разноцветных бусин: глазчатой и полосатой. «Такие бусины широко известны, в том числе из раскопок Старой Ладоги и датируются IX-X веком», - отметили учёные.