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Общество

Средневековый инструмент литейщика нашли у стен Троицкого собора в Пскове

11 декабря 2020 года, 13:07

На раскопках у стен Троицкого собора в Пскове нашли инструмент литейщика. Об этом сообщил региональный Археологический центр в своем Instagram-аккаунте.

Средневековый инструмент литейщика нашли у стен Троицкого собора в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Археологического центра Псковской области

«В ходе раскопок была обнаружена очень интересная находка - льячка, инструмент литейщика, ложечка, которой когда-то разливали по формам расплавленный металл», - рассказали археологи.

Предмет нашли в финальных отложениях IX века. Он может свидетельствовать о следах домашнего производства на этой территории, считают археологи. 

В первом шурфе у Троицкого собора археологи уже дошли до раннесредневековых отложений и материка. Среди самых красивых находок исследователи назвали фрагменты двух разноцветных бусин: глазчатой и полосатой. «Такие бусины широко известны, в том числе из раскопок Старой Ладоги и датируются IX-X веком», - отметили учёные. 

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