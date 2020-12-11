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Транспорт / Автопарк

Подписано распоряжение о дополнительной закупке Скорых для Псковской области

11 декабря 2020 года, 12:00

Издано распоряжение о дополнительной закупке карет Скорой медицинской помощи  для Псковской области, сообщается на сайте Правительства РФ. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего для регионов закупят более 180 машин почти на 600 млн рублей. Так, новый транспорт поучат Псковская, Кировская и Тульская области, Чувашия и Краснодарский край.

Подписано распоряжение о дополнительной закупке Скорых для Псковской области

По словам Михаила Мишустина, новые кареты Скорой медицинской помощи поступят в автопарки медучреждений до конца 2020 года. «Такое поручение дано Министерству промышленности», – подчеркнул он.

Ускорить доведение транспорта до таких служб поручил президент РФ в связи с повышенной нагрузкой на всю систему здравоохранения, включая службы Скорой медицинской помощи.

Этот вопрос обсудили 7 декабря на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

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