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Общество

От коронавируса умер еще один житель Псковской области

11 декабря 2020 года, 12:17

От коронавируса умер еще один житель Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

По состоянию на 10 декабря, количество умерших от COVID-19 выросло до 81.

За минувшие сутки в Псковской области заразились 330 человек. С начала пандемии подтвердилось 15 тыс. 945 случаев коронавируса. Выздоровели от этого заболевания 7 тыс. 793 пациента. В частности, 236 человека поправились за последние сутки.

Кроме того, по состоянию на 10 декабря в регионе остаются активными 7 очагов коронавируса. 

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