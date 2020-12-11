Энергетики приведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий в Псковской области

110 аварийных бригад псковского филиала «Россети Северо-Запад» приведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе организации. По прогнозу, на территории Псковской области ожидаются ледяной дождь и гололед.

Энергетики готовы к оперативному восстановлению электроснабжения с 20:00 10 декабря. Опасное метеоявление сохранится до 12 декабря.

Всего для борьбы с неблагоприятными погодными условиями активизировали 149 единиц техники и 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт. В случае необходимости их направят для электроснабжения социально значимых объектов.

Специалисты сетевой компании напоминают псковичам, что приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 метров запрещается. Кроме того, запрещено самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Об отключениях электроэнергии и других повреждениях необходимо сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.