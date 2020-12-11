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Транспорт / Инфраструктура

Мост через реку Милевку в Пскове будет капитально отремонтирован до конца осени 2021 года

11 декабря 2020 года, 10:54

До конца осени 2021 года будет капитально отремонтирован мост через реку Милевку в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Мост через реку Милевку в Пскове будет капитально отремонтирован до конца осени 2021 года

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Контракт на 28 млн рублей уже подписан между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «СтройБалтПроект». Средства на капитальный ремонт моста через реку Милевку в створе улицы Гремячей выделены из областного бюджета.

Старый мост подрядчик демонтирует. Также рабочие расчистят территорию: уберут деревья и кустарники. На подходах к мосту уберут старое покрытие и сделают устройство земляного полотна.

Новый мост будет состоять из железобетонной плиты на двух опорах. Дорожное полотно выполнят из геосинтетического материала, подстилающего слоя из песка, слоя основания из щебеночно-песчаной смеси и двух слоев асфальтобетонного покрытия. Для укрепления обочин будет засеяна трава.

Кроме того, подрядчик состыкует мост с существующим покрытием улицы Гремячей. Стыки будут состоять из геосетки и слоя покрытия из плотной асфальтобетонной смеси.

Также в контракте предусмотрено устройство водоотвода с проезжей части, тротуаров, тактильной плитки, бордюрного камня и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 4 года, на бортовой камень — 2 года, на разметку из термопластика — 1 год. Общая протяженность ремонтируемого участка ровна 91 метру. Согласно контракту, срок сдачи объекта назначен на 30 ноября 2021 года.

В настоящее время мост открыт только для пешеходов. После ремонта по нему запустят автомобильное движение.

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