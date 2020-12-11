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Общество / Образование

1 тыс. 608 школьников Псковской области переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

11 декабря 2020 года, 09:51

1 тыс. 608 учеников или 84 класса из 27 школ Псковской области переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

От общего числа школьников это составляет всего 2,3%.

«Количество закрытых классов по коронавирусу у нас соответствует среднему значению по Северо-Западу. Комитет в ежедневном режиме получает информацию о случаях заболевания. Классы и школы закрываются на карантин в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора и решениями оперативного штаба. Весь процесс контролируется», - подчеркнул председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

Полностью закрыты из-за COVID-19 три школы: Ивановская в Великолукском районе, Волышовская в Порховском районе и Себежская основная школа.

Однако, уровень заболеваемости среди детей и подростков – не высокий. По словам Александра Нестерука, ситуация контролируемая, крупных вспышек еще не было.

10 декабря новый очаг COVID-19 добавился в Новоржевской средней школе. Пока коронавирус подтвердился только у сотрудников. Дети с 8 декабря находились на карантине из-за ОРВИ.

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