330 человек заболели коронавирусом в Псковской области 10 декабря

Больше всего заболевших добавилось в Пскове – 148 человек (всего 6 тыс. 111), Островском районе – 52 (всего 862), Псковском районе – 40 (всего 1 тыс. 305) и в Великих Луках – 32 (всего 3 тыс. 210).

«Число новых больных продолжает расти. Такого напряжения, как сейчас, система здравоохранения никогда не испытывала», - отметил глава региона.

10 человек заболели в Новосокольническом районе (всего 249), 9 - в Дедовичском (всего 149). 8 ковидбольных обнаружили в Печорском районе (всего 309). У 7 человек диагностировали коронавирус в Палкинском районе (всего 178). 5 случаев коронавируса выявили в Пыталовском районе (всего 104) , 4 – в Невельском (всего 518). 3 человека заразились в Великолукском районе (всего 458). По 2 инфицированных обнаружили в Дновском (всего 168) и Красногородском (всего 96) районах, по 1 – в Опочецком (всего 385), Себежском (всего 159), Бежаницком (Всего 155), Стругокрасненском (всего 130), Новоржевском (всего 91), Пустошкинском (всего 87) и Усвятском (всего 64) районах.

Общее число заболевших COVID-19 составляет 15 тыс. 945.

С начала пандемии от коронавируса поправились 7 тыс. 793 человека. В частности, 236 пациентов выздоровели за минувшие сутки. Количество умерших — 80 человек.

10 декабря в Псковской области провели 1 тыс. 669 исследований на коронавирус. Всего тестирование прошли 180 тыс. 829 раз.

Кроме того, в регионе выявили новый очаг коронавируса. В Невельский средней школе заболели 5 сотрудников.