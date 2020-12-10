Подписано соглашение между Псковской область и Российским военно-историческим обществом

Заключено соглашение о сотрудничестве между Псковской областью и Российским военно-историческим обществом (РВИО). Подписи под документом поставили губернатор Михаил Ведерников и помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В рамках соглашения планируется взаимодействие по увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества, сохранению исторической памяти, изучению и популяризации военно-исторического наследия, гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения. Ещё одно направление деятельности - проведение тематических мероприятий информационно-просветительской направленности.

«Мы давно работаем с Псковской областью, у нас много реализованных проектов как по линии Министерства культуры, так и Российского военно-исторического общества», - сказал Владимир Мединский. Он напомнил, что в Пскове был открыт один из первых в стране памятников солдатам Первой мировой войной, также установлено много мемориальных досок и памятников на братских могилах. Обратил внимание Владимир Мединский и на активную работу псковского регионального отделения РВИО.

«Сегодня у нас с Российским военно-историческим обществом не формальное подписание, а фактическое закрепление тех договоренностей, партнерских отношений, которые уже на протяжении многих лет выстраиваются», - заявил Михаил Ведерников.