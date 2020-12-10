Федеральных эксперты высоко оценили работу псковских оториноларингологов

На «твёрдую четвёртку» оценили работу оториноларингологической службы Псковской области специалисты Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии федерального медико-биологического агентства РФ, находящиеся в регионе с рабочим визитом. Об это было объявлено на совещании по итогам посещения медиками лечебных учреждений Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Руководитель делегации, заместитель директора по клинико-экспертной работе федерального медцентра Лариса Кулакова пригласила псковских коллег пройти повышение квалификации в национальном центре. «В сутки у нас проходят более 60 операций, значительная часть которых — высокотехнологичные», - отметила она и добавила, что за неделю специалист из региона получает возможность увидеть практически все виды хирургических вмешательств.

Московские эксперты побывали в Псковской областной клинической больнице и Детской областной клинической больнице, где оценили условия оказания помощи пациентам с ЛОР-заболеваниями в условиях стационара и работу амбулаторного звена. Они дали псковским коллегам рекомендации, Лариса Кулакова выразила готовность оказать поддержку со стороны НМИЦО ФМБА России.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко поблагодарила делегацию за помощь. «Мы продолжим улучшать условия для оказания медицинской помощи в Псковской области, в том числе и по направлению оториноларингологии», — заверила она.