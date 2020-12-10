300 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область. Это препарат «ГамКовидВак», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Прививать будут медиков, а также социальных работников, которые находятся в зоне риска из-за ситуации с распространением заболевания. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что делать или не делать прививку, люди будут решать добровольно.

Вакцинация организована по повредварительной записи. До и после инъекции привитые будут проводить все необходимые стандартные процедуры.

Ранее регион получил 40 доз вакцины «ГамКовидВак». Ею прививали медиков в Пскове.