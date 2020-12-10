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Общество / Здоровье

300 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

10 декабря 2020 года, 19:15

300 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область. Это препарат «ГамКовидВак», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

300 доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Прививать будут медиков, а также социальных работников, которые находятся в зоне риска из-за ситуации с распространением заболевания. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что делать или не делать прививку, люди будут решать добровольно.

Вакцинация организована по повредварительной записи. До и после инъекции привитые будут проводить все необходимые стандартные процедуры.

Ранее регион получил 40 доз вакцины «ГамКовидВак». Ею прививали медиков в Пскове. 

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