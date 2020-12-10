Строительство новых школ и реконструкцию имеющихся обсудил Михаил Ведерников в Минпросвещения

Строительство новых школ и реконструкцию имеющихся обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании в Министерстве просвещения РФ с участием заместителя министра Андрей Николаев, руководства Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, был рассмотрен механизм модернизации школ в приграничных районах области, которую ранее одобрил президент России Владимир Путин. На заседании шла речь о финансировании работ, возможности строительства пристроек и реконструкции школ в Печорском, Пыталовском, Себежском и Гдовском районах.

Стороны обсудили порядок действий для оперативной и грамотной проработки проектно-сметной документации, строительства и реконструкции школ в Печорах, деревнях Кузнецовка и Линово, поселке Смуравьево, а также выделение дополнительных средств на эти объекты. Работы планируется провести в 2021–2023 года. Окончательное решение по финансированию реконструкции школ в приграничных районах Псковской области будет принято в ближайшее время на заседании рабочей группы.

Ещё одной темой совещания стало строительство новых школ — в 2021 году в регионе запланировано возведение образовательных учреждений общей вместимостью 1 тыс. 300 мест. На 2022–2023 годы запланировано строительство школы в Гдове.

Поскольку, как неоднократно заявлял губернатор, Псковская область готова строить большее количество школ, реализовать этот предполагается на условии концессии при получении гранта из федерального бюджета. Федеральная программа по строительству школ при поддержке государственно-частного партнёрства должна заработать в следующем году.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковская область готова участвовать в программе и претендовать на получение гранта. Он поручил органам исполнительной власти региона подготовить предложения по участию в программе, рассчитанной на 2021 — 2023 годы.