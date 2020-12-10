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Транспорт

ПАИ рассказало, как правильно подготовить автомобиль к зиме

10 декабря 2020 года, 17:28

Зима – суровое время года, отличающееся тяжёлыми дорожными условиями. Зимой автомобиль эксплуатируется в более сложных, а порой даже экстремальных условиях. Поэтому риск ДТП и поломок существенно вырастает. Чтобы избежать внештатных ситуаций на дороге, необходимо основательно подойти к подготовке автомобиля к зиме. Как сделать это правильно, читайте в лонгриде Псковского агентства информации.

ПАИ рассказало, как правильно подготовить автомобиль к зиме

В материале можно узнать, как правильно, а главное, где можно провести диагностику автомобиля, выявить и устранить все неполадки в машине. Где на автомобильном рынке Псковской области найти лучшие автозапчасти для машины, поменять шины, покрасить автомобиль, в том числе защитными покрытиями, и как правильно мыть машину зимой, чтобы сохранялась стойкость лакокрасочных покрытий кузова – обо всём этом читайте в лонгриде ПАИ>>>

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