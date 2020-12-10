Финансирование ТОСов в Псковской области увеличится до 20 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. Соответствующий вопрос на очередном заседании согласительной комиссии по бюджету области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов подняла руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская.

«ТОСы в нашей области активно развиваются и являются надёжными помощниками органов местного самоуправления. Регион проводит конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений – было подготовлено более 140 очень интересных проектов, но финансовую поддержку из бюджета из-за недостатка средств смогли получить только 75 из них», - рассказала глава муниципалитета и попросила рассмотреть вопрос об увеличении финансирования. Средства необходимы чтобы повысить квалификацию муниципальных служащих, а также поддержать территориальное общественное самоуправление.

По словам зампреда комитета по финансам Людмилы Павловой, совет муниципальных образований уже обращался с такой просьбой и регион готов выделить дополнительные средства. «Поправка будет подготовлена. На поддержку ТОСов дополнительно выделяется 8 млн рублей – общий объём финансирования возрастёт с 12 до 20 млн рублей», - отметила она и добавила, что финансирование совета муниципальных образований также увеличится на 5 млн рублей.