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Экономика / Деньги

На ликвидацию свалок в Псковской области в 2021 году запланировано почти 3 млн рублей

10 декабря 2020 года, 17:23

На ликвидацию несанкционированных свалок в бюджете Псковской области на 2021 год запланировано 2,9 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Соответствующий вопрос парламентарии обсудили на очередном заседании согласительной комиссии по бюджету региона на трёхлетний период.

«За прошлый год была проведена большая работа по сбору информации о несанкционированных свалках – составлена соответствующая карта», – отметил заместитель председателя парламента Виктор Остренко. 

«Вопрос не только финансовый, но и организационный, и юридический. Действительно, была сделана большая работа, совместно с регоператором разработана дорожная карта. Первый пилотный проект включает ликвидацию 86 несанкционированных свалок, всего их около 300. Обязанность оператора – выявить свалку, ликвидировать её, а затем предъявить счёт собственнику земельного участка. Будем апробировать этот механизм», - подчеркнул заместитель губернатора Василий Осипов.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов добавил, что средства на ликвидацию свалок муниципалитеты получат в виде субсидий.  Вице-спикер регионального парламента Борис Полозов заявил, что вы деление средств на уборку свалок будет продолжено.  

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