Псковская область приобретет в лизинг судно для перевозки пассажиров на острова

Псковская область приобретет в лизинг пассажирское судно стоимостью 38 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. Вопрос о транспортной доступности населённых пунктов Печорского района, расположенных в акватории Псково-Чудского водоема обсудили депутаты на очередном заседании согласительной комиссии по бюджету области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Когда мы говорим о транспортной доступности, прежде всего, речь идёт об островах Белова и Залита, но есть и другие отдалённые территории: остров Колпина, остров Каменка, есть малодоступные материковые деревни — деревня Будовиж, Исад, Килинец. Много лет проблеме, но остро вопрос стал в 2019 году, когда прекратилось паромное обслуживание этих территорий. Сейчас небольшое пассажирское судно обеспечивает подвоз людей в период навигации, но подвоз продуктов, дров и техники для обслуживания дорог невозможен», - подчеркнул вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

По словам заместителя председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Лобунова, в проекте бюджете на следующий год запланировано 20 млн рублей на покупку судна, на 2022 год – 10 и на 2023 год – 8 млн рублей. Курсировать оно может начать уже с 2021 года.