Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичи могут проверить свой уровень финансовой грамотности

10 декабря 2020 года, 15:09

С 7 по 16 декабря 2020 года псковичи могут принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении Северо-Западного главного управления Банка России.

Банк России проводит онлайн-зачет в третий раз. В этом году он разделен на две части: общая финансовая грамотность и задания для предпринимателей. Участники также могут выбрать уровень сложности: базовый или продвинутый.

Общие вопросы касаются вкладов, кредитов, страхования, финансового мошенничества, инвестирования, налогов, пенсий и других тем. В зачете для предпринимателей можно проверить свои знания о финансовых инструментах для бизнеса: в частности, о микрофинансировании, лизинге, факторинге, возможностях Системы быстрых платежей.

Участники, правильно ответившие на 20 и более вопросов из 30, получат именные сертификаты.

Кроме того, на основе полученных результатов каждому участнику будут даны индивидуальные рекомендации, которые позволят повысить уровень финансовой грамотности.

Время на прохождение онлайн-зачета — 1 час. Пройти тест можно несколько раз — количество попыток не ограничено.

Узнать подробности о зачете и сдать его можно на официальной странице мероприятия. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пскович спас застрявшую в проруби собаку
Велосипедистка погибла в ДТП в Невельском районе
Порядка 400 тыс. рублей пошли на создание 60 мест для допобразования в Опочецком интернате
Памятник собаке из стихотворения Маршака установили на станции в Дно
Еще один человек скончался от COVID-19 в Псковской области
Фестиваль некоммерческих организаций и гражданских инициатив «Сила вместе» пройдёт в Пскове 12 декабря
Врачи из петербургского университета прибыли в Псков для борьбы с ковидом
Сайты псковских СМИ проверили на прозрачность и открытость статистики
МЧС предупреждает о гололеде и ледяном дожде в Псковской области 11 декабря

Комментарии

Авторизация
No comments
Вступить в права

Общество
10 декабря 15:21

Вступить в права

Как поменять водительское удостоверение в коронавирусном декабре 2020 года: лайфхаки и подводные камни
Почему болит колено?

Общество / Здоровье
1 декабря 16:36

Почему болит колено?

Чем опасен артрит
Мост в прошлое

Общество
30 ноября 15:55

Мост в прошлое

Преподаватели псковского «Кванториума» создали 3D-модель Ольгинского моста начала XX века