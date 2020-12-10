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Общество

Пскович спас застрявшую в проруби собаку

10 декабря 2020 года, 15:02

Пскович спас застрявшую в проруби собаку, сообщает Зоозащита в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

10 декабря мужчина заметил собаку в проруби на реке Великой в Пскове в районе кафе «У Покровки». Он самостоятельно организовал спасательную операцию: постелил доски и по ним добрался до животного.

Пскович спас застрявшую в проруби собаку

«По количеству льда на мордочке и лапах (остальное тело было в воде) можно предположить, что собака в проруби была всю ночь...», - отметили зоозащитники. 

В настоящее время спасённая греется в приюте «Лесопилка».

«Скорее всего будут последствия по здоровью, но собака жива и хочет домой! Если это сообщение увидит хозяин собаки - приезжайте с документами», - обратились зоозащитники, но предупредили, что владельцев ждёт много вопросов.

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