10 декабря мужчина заметил собаку в проруби на реке Великой в Пскове в районе кафе «У Покровки». Он самостоятельно организовал спасательную операцию: постелил доски и по ним добрался до животного.

Пскович спас застрявшую в проруби собаку, сообщает Зоозащита в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«По количеству льда на мордочке и лапах (остальное тело было в воде) можно предположить, что собака в проруби была всю ночь...», - отметили зоозащитники.

В настоящее время спасённая греется в приюте «Лесопилка».

«Скорее всего будут последствия по здоровью, но собака жива и хочет домой! Если это сообщение увидит хозяин собаки - приезжайте с документами», - обратились зоозащитники, но предупредили, что владельцев ждёт много вопросов.