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Происшествия / ДТП

Велосипедистка погибла в ДТП в Невельском районе

10 декабря 2020 года, 13:47

Велосипедистка погибла в ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель в Невельском районе, сообщает газета «Невельский вестник».

Велосипедистка погибла в ДТП в Невельском районе

Велосипедистка погибла в ДТП в Невельском районе

Велосипедистка погибла в ДТП в Невельском районе

10 декабря около 12:00 водитель Fiat Ducato сбил 67-летнюю женщину на велосипеде. Авария произошла перед деревней Колоничено, куда женщина возвращалась после из Невеля. По словам местных жителей, погибшая торговала молоком на городском рынке.

От удара велосипед развалился пополам, а переднее колесо отлетело на 30 метров. Тело женщины оказалось в кювете. От полученных травм она скончалась на месте.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. 

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