Велосипедистка погибла в ДТП в Невельском районе

10 декабря около 12:00 водитель Fiat Ducato сбил 67-летнюю женщину на велосипеде. Авария произошла перед деревней Колоничено, куда женщина возвращалась после из Невеля. По словам местных жителей, погибшая торговала молоком на городском рынке.

От удара велосипед развалился пополам, а переднее колесо отлетело на 30 метров. Тело женщины оказалось в кювете. От полученных травм она скончалась на месте.

На месте аварии работают сотрудники ДПС.