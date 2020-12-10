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Общество / Образование

Порядка 400 тыс. рублей пошли на создание 60 мест для допобразования в Опочецком интернате

10 декабря 2020 года, 13:37

Порядка 400 тыс. рублей было набавлено на организацию 60 мест для дополнительного образования учащихся в Опочецкой специальной (коррекционной) школе-интернате. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Порядка 400 тыс. рублей пошли на создание 60 мест для допобразования в Опочецком интернате

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» по направлению «Образование» появились кружки «Мастерок» и «Строитель». На занятиях старшеклассники работают со строительными инструментами и материалами.

Оборудование приобрели за счет консолидированного бюджета. В образовательном учреждении появились эклектические и ручные инструменты, мебель, компьютерное оборудование, тематические стенды, а также лабораторный комплекс «Штукатурные работы», в который входят макеты стен, демонстрационные материалы, комплект инструментов.

Руководит кружком Ирина Орлова. Она обучает штукатурно-малярным работам, подбору материалов и инструментов, а также проводит практические задания.

Эти уроки позволят школьникам активнее участвовать в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» в компетенциях «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Малярное дело», а также представить Псковскую область на национальном чемпионате.

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