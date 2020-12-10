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Общество / Здоровье

Еще один человек скончался от COVID-19 в Псковской области

10 декабря 2020 года, 12:12

Еще один человек скончался от COVID-19 в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. По состоянию на 9 декабря число умерших от этого заболевания составило 80 человек.

За минувшие сутки в Псковской области подтвердилось 297 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии заболели 15 тыс. 615 человек, в выздоровели - 7 тыс. 557.

В настоящий момент в регионе остаются действующими шесть очагов коронавируса: в региональном отделеним Центрального Банка в Пскове, в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов, Болгатовском психоневрологическом интернате, Великолукском медицинском колледже, в хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы и Свято-Успенском Псково- Печерском монастыре.

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