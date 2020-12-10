Фестиваль некоммерческих организаций и гражданских инициатив «Сила вместе» пройдёт в Пскове 12 декабря

Первый в Псковской области фестиваль некоммерческих организаций и гражданских инициатив «Сила вместе» пройдёт 12 декабря в онлайн-формате. Прямая трансляция фестиваля начнется в 10:00 на YouTube-канале Центра устойчивого развития Псковской области.

Участие в мероприятии примут 18 организаций. Они подготовили для зрителей различные мастер классы, спортивные занятия, познавательные лекции. Так, в прямом эфире пройдет тренинг, на котором каждый желающий сможет задать специалисту вопросы в области семейной психологии. Также в этот день псковичи смогут бесплатно проконсультироваться с юристами и психологами. Для этого необходимо записаться на бесплатную консультацию по номеру 29-10-92.

В рамках фестиваля в прямом эфире выступят представители разных благотворительных организаций. Спикеры расскажут о благотворительности в России, особенно в условиях пандемии.

В завершении фестиваля пройдет онлайн-концерт псковских бардов.

Кроме того, люди сами смогут стать благотворителями и поддержать псковские НКО. Для этого организации-участницы опубликуют на своих интернет-ресурсах задания. Результаты нужно будет разместить на своей стене в социальной сети «ВКонтакте». Самые быстрые и креативные участники получат призы.

Подробнее о фестивале «Сила вместе» можно узнать на сайте благотворительного фонда «Добрый город» и в группе фестиваля «СилаВместе.Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль «Сила Вместе» организован и проводится благотворительным фондом «Добрый город» при поддержке гранта президента Российский Федерации, выделенного Фондом президентских грантов и направленного на развитие гражданского общества.