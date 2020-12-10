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Общество / Здоровье

Врачи из петербургского университета прибыли в Псков для борьбы с ковидом

10 декабря 2020 года, 11:23

Пять врачей-ординаторов первого и второго года обучения из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова прибыли в Псков для работы в городской поликлинике. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на консультанта отдела организации лечебно-профилактической помощи населению комитета по здравоохранению Псковской области Марию Лукшайтис.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная рассказала, что врачи призваны «разгрузить городскую поликлинику» и оказать помощь ее первичному звену. Трое из них будут работать во второй поликлинике, двое - в третьей.

«Сейчас максимальная нагрузка у нас на терапевтическое отделение и на ковидные бригады, поэтому вот именно на этом направлении они и будут работать», - добавила Галина Неваленная.

Командировка врачей из Петербурга продлится две недели. Дальше все будет зависеть «от ситуации и нагрузки», рассказала главврач псковской поликлиники. 

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