Сайты псковских СМИ проверили на прозрачность и открытость статистики

На прозрачность и открытость статистики проверил сайты псковских СМИ телеграм-канал «Псковские новости». Как сообщает Псковское агентство информации, при подготовке исследования были использованы данные счетчика liveinternet.ru.
На прозрачность и открытость статистики проверил сайты псковских СМИ телеграм-канал «Псковские новости». Как сообщает Псковское агентство информации, при подготовке исследования были использованы данные счетчика liveinternet.ru.
Полный текст исследования будет опубликован в телеграм-канале «Псковские новости».