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Общество

Сайты псковских СМИ проверили на прозрачность и открытость статистики

10 декабря 2020 года, 10:31

На прозрачность и открытость статистики проверил сайты псковских СМИ телеграм-канал «Псковские новости». Как сообщает Псковское агентство информации, при подготовке исследования были использованы данные счетчика liveinternet.ru.

Сайты псковских СМИ проверили на прозрачность и открытость статистики

Фото Дарьи Хватковой
По его результатам сайты региональных медиа разделились на три группы: с полностью открытой статистикой, с частично открытой статистикой и с полностью закрытыми данными. Больше всего СМИ находится в последней группе.

Полный текст исследования будет опубликован в телеграм-канале «Псковские новости».

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