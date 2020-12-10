МЧС предупреждает о гололеде и ледяном дожде в Псковской области 11 декабря

Гололед и ледяной дождь ожидается местами в Псковской области 11 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Сотрудники спасательной службы советуют жителям региона минимизировать передвижения, в том числе отказавшись от автомобильных поездок, при усилении ветра держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них свои автомобили. Проходя мимо зданий и сооружений - держаться на безопасном расстоянии от стен, остерегаться нависшего снега и сосулек.

На случай отключения электроэнергии в доме в МЧС советуют использовать в качестве источника света электрические фонари и быть максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. С мобильных телефонов — на 112 или 101.