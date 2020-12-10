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Общество / Здоровье

297 человек заболели коронавирусом в Псковской области 9 декабря

10 декабря 2020 года, 09:50

297 человек заболели коронавирусом в Псковской области 9 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 15 тыс. 615 человек.

297 человек заболели коронавирусом в Псковской области 9 декабря

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

84 человека заразились в Пскове (всего 5 тыс. 963) и 103 – в Великих Луках (всего 3 тыс. 178). По 15 ковидбольных обнаружили в Псковском (всего 1 тыс. 265) и Островском (всего 810) районах, 14 – в Себежском (всего 158). По 10 человек заразились в Невельском (всего 514) и Бажаницком (Всего 154) районах. В большинстве остальных муниципалитетах Псковской области подтвердилось менее 10 случаев коронавируса.

9 декабря от COVID-19 поправились 68 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 7 тыс. 557 человек. Количество умерших — 79 человек.

За сутки в псковских лабораториях провели 1 тыс. 648 тестов. Общее количество исследований уже достигло 179 тыс. 160.

«Болеть никто не хочет, тем более на новогодние праздники. Все правила профилактики хорошо известны, но все равно по итогу рейдов выявляются факты нарушения, - отметил глава региона. – Вирус не может появиться без контакта с больным. Обезопасьте себя и родных – соблюдайте требования в общественных местах и на работе».

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