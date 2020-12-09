Великолукскому хору присвоено звание «Заслуженного коллектива народного творчества». Соответствующий приказ подписала Министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Теперь в Псковской области четыре коллектива, которые такое звание имеют: хор «Кант», Псковский русский народный хор («Городской культурный центр»), театр танц «Русские узоры» («Дом офицеров»), ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева («Городской культурный центр»).

«Приятно получить такое высокое признание. Но главным для нас остается признание слушателей. В сложной эпидемической ситуации мы поддерживаем с ними контакт, используя социальные сети», - отметил дирижер народного самодеятельного коллектива Иван Беседин.

По его словам, сейчас хор готовиться к традиционному Рождественскому концерту, который пройдет в онлайне-формате.