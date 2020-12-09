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Общество / Здоровье

Пять очагов коронавируса остаются действующими в Псковской области

9 декабря 2020 года, 17:06

По состоянию на 9 декабря в Псковской области остаются действующими 5 очагов коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Среди активных очагов находятся региональное отделение Центрального Банка в Пскове, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, Болгатовский психоневрологический интернат, Великолукский медицинский колледж и хирургическое отделение Порховской межрайонной больницы.

Последним в регионе прибавился очаг в Порховской межрайонной больнице. Там COVID-19 подтвердился у 9 человек: 8 пациентов и 1 медработник. 

За сутки в регионе выявили 271 больного коронавирусом. С начала пандемии число заболевших составило 15 тыс. 318.

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