Пять очагов коронавируса остаются действующими в Псковской области

По состоянию на 9 декабря в Псковской области остаются действующими 5 очагов коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Среди активных очагов находятся региональное отделение Центрального Банка в Пскове, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, Болгатовский психоневрологический интернат, Великолукский медицинский колледж и хирургическое отделение Порховской межрайонной больницы.

Последним в регионе прибавился очаг в Порховской межрайонной больнице. Там COVID-19 подтвердился у 9 человек: 8 пациентов и 1 медработник.

За сутки в регионе выявили 271 больного коронавирусом. С начала пандемии число заболевших составило 15 тыс. 318.