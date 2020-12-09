9 декабря в Пскове прошел митинг в честь Дня Героев Отечества, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии участвовали глава Пскова Елена Полонская, ее заместитель и отец Героя России Алексея Воробьева Владимир Воробьев, а также командование 76-ой десантно-штурмовой дивизии ВДВ, ветераны вооруженных сил, воины псковского гарнизона и горожане.

В начале митинга в память Героям Советского Союза и Российской Федерации отслужили заупокойную литию и провели минуту молчания. Далее участники возложили к подножию Могилы неизвестного солдата гирлянду Воинской славы и цветы.

«На протяжении всей истории наши воины проявляли доблесть и отвагу на полях сражений, насмерть стояли за свободу и независимость нашего Отечества. Наш долг помнить об этих героях и чтить их память», - сказал Владимир Воробьев.