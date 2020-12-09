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Общество / Важная дата

9 декабря в Пскове прошел митинг в честь Дня Героев Отечества

9 декабря 2020 года, 16:41

9 декабря в Пскове прошел митинг в честь Дня Героев Отечества, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

9 декабря в Пскове прошел митинг в честь Дня Героев Отечества

В мероприятии участвовали глава Пскова Елена Полонская, ее заместитель и отец Героя России Алексея Воробьева Владимир Воробьев, а также командование 76-ой десантно-штурмовой дивизии ВДВ, ветераны вооруженных сил, воины псковского гарнизона и горожане.

В начале митинга в память Героям Советского Союза и Российской Федерации отслужили заупокойную литию и провели минуту молчания. Далее участники возложили к подножию Могилы неизвестного солдата гирлянду Воинской славы и цветы.

«На протяжении всей истории наши воины проявляли доблесть и отвагу на полях сражений, насмерть стояли за свободу и независимость нашего Отечества. Наш долг помнить об этих героях и чтить их память», - сказал Владимир Воробьев.

9 декабря в Пскове прошел митинг в честь Дня Героев Отечества

9 декабря 1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца, которым награждали выдающихся воинов. В наше время 9 декабря - День Героев Отечества. В этот день вспоминают и чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

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