Участники публичных слушаний поддержали перезонирование «Электрона» в Пскове

В Пскове состоялись публичные слушания по вопросу перезонирования нескольких городских территорий. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, одним из вопросов стало перезонирование участка КН 60:27:0050201:40 площадью 3 тыс. 42 квадратных метра на улице Киселева, 1, в границах которого находится стадион «Электрон». Ранее это была зона И1 «зона объектов городского транспорта», а будет - Р1 «зона спортивных сооружений и пляжей».

Также на слушаниях обсуждалось приведение в соответствие Правил землепользования и застройки в отношении земельного участка с кадастровым номером 60:27:0020102:241 и площадью 5 тыс. 794 квадратных метра на улице Кузнецкой, 33. Ранее эта территория была определена как зона Д2 «Зона объектов образовательных организаций», меняется она на Ж2 «Зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (2-5 этажей)».

Как отметили в муниципалитете, такая поправка необходима для предоставления участка Театрально-концертной дирекции Псковской области, которая в рамках национального проекта «Культура» планирует там строительство многофункционального культурного центра. Его возведение начнётся в 2022 году, а завершится в 2023-м.

Центр будет совмещать функции учреждения культуры, образовательного центра и общественного пространства. В нём будут проходить выставки, образовательные курсы, дискуссионные клубы.

Кроме того, участники обсудили судьбу участка площадью 1500 квадратных метров на улице Ранней напротив дома 74. Эту территорию из зоны Р4 «Зона отдыха, досуга и развлечений, туризма» переводят в зону Ж4 «Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1-3 этажа)».

Все предложения по перезонированию участники публичных слушаний поддержали, а также они согласовали отклонение на 2,4 метра от предельных параметров разрешенного строительства по адресу: Красноармейская набережная, 44б.