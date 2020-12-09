Экосистема для фермерских хозяйств «Своё Фермерство»: площадка для ведения агробизнеса, продажи сельхозпродукции и агротуров

Несмотря на то, что экосистема была запущена совсем недавно, она быстро набирает популярность. Подробнее об этом «Псковской Правде» рассказал директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Анатольевич Алемасов .

Ведущий банк для аграриев – Россельхозбанк – разработал экосистему цифровых сервисов «Своё Фермерство» для небольших фермерских предприятий. Это цифровая платформа, в рамках которой объединены все товары, услуги и сервисы для эффективного ведения агробизнеса. Экосистема позволяет фермерам реализовывать их собственную сельскохозяйственную продукцию через специализированный маркетплейс.

Какие сервисы представлены в экосистеме?

Маркетплейс товаров для сельского хозяйства – это раздел экосистемы, который позволяет пользователям выбирать и приобретать товары для ведения сельскохозяйственного бизнеса от надежных поставщиков и производителей. В экосистеме уже представлено более 10 000 товаров в различных категориях: семена, удобрения, средства защиты растений сельхозтехника, агрохимия, зерно, корма и многие другие. На площадке разместили свои предложения сотни поставщиков, в том числе лидеры производства товаров для сельскохозяйственного бизнеса. Для пользователей экосистемы маркетплейс - это прекрасная возможность покупать все необходимое для бизнеса в рамках одной площадки без дополнительных наценок напрямую от поставщиков и производителей.

Сервис поиска и подбора персонала – это сервис, который позволяет аграриям подбирать сотрудников для своего бизнеса, а соискателям – находить работу в сельском хозяйстве. В экосистеме уже представлено более 5 000 вакансий, идет наполнение базы резюме.

Сервис телеветеринарии дает фермерам возможность получить квалифицированную ветеринарную помощь в удаленном формате в режиме 24/7.

«Умный» сервис подбора семян поможет в один клик выбрать семена исходя из определенных параметров: регион возделывания, культура и направление использования.

В экосистеме представлены и другие агросервисы для эффективного ведения бизнеса. Это и сервис точного земледелия, карта агротехнологий, сервис учета и контроля за с/х животными, календарь с/х мероприятий, навигатор гос-услуг, мониторинг рождения телят и другие.

В экосистеме представлены бизнес-сервисы, помогающие предпринимателям эффективно вести свое дело: он-лайн бухгалтерия, юридическая помощь, полезные ресурсы для ведения бизнеса. А также финансовые сервисы, представляющие собой облегченную версию продуктового ряда Россельхозбанка. Это возможность удаленной подачи заявок на получение льготного кредитования и открытие расчётного счета.

Сегодня на площадке «Своё Фермерство» представлено более 20 сервисов для ведения агробизнеса. Ознакомиться с полным перечнем и узнать подробнее про каждый сервис можно на сайте Экосистемы.

Как продавать фермерскую продукцию?

В составе экосистемы запущена онлайн-площадка «Своё Родное», которая объединяет фермеров и покупателей. Это площадка для продажи натуральных продуктов и услуг в сфере агротуризма. Здесь любой фермер России может продавать продукцию собственного производства и агротуры — поездки на фермерские хозяйства.

Для того, чтобы начать продавать фермерскую продукцию, необходимо пройти бесплатную регистрацию в экосистеме «Своё Фермерство» и в личном кабинете выбрать профиль продавца «Своё Родное». Затем загрузить каталог товаров и добавить описание фермерского хозяйства. При этом фермеры сами устанавливают цены, способы доставки и оплаты. Все загруженные товары становятся доступны покупателям для заказа на сайте «Своё Родное», а также в одноименном мобильном приложении.

Для фермерских хозяйств это отличная возможность реализовывать свои товары напрямую покупателям, без дополнительных наценок, делиться опытом сельских развлечений, предлагая клиентам экскурсии, дегустации и участие в ремесленных мастер-классах.

Мы приглашаем все фермерские хозяйства и агропредприятия познакомиться с экосистемой «Своё Фермерство», пройти бесплатную регистрацию, начать пользоваться полезными сервисами и возможностями для сбыта фермерской продукции.