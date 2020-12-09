Экосистема для фермерских хозяйств «Своё Фермерство»: площадка для ведения агробизнеса, продажи сельхозпродукции и агротуров

Ведущий банк для аграриев – Россельхозбанк – разработал экосистему цифровых сервисов «Своё Фермерство» для небольших фермерских предприятий. Это цифровая платформа, в рамках которой объединены все товары, услуги и сервисы для эффективного ведения агробизнеса. Экосистема позволяет фермерам реализовывать их собственную сельскохозяйственную продукцию через специализированный маркетплейс.
Несмотря на то, что экосистема была запущена совсем недавно, она быстро набирает популярность. Подробнее об этом «Псковской Правде» рассказал директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Анатольевич Алемасов.
Какие сервисы представлены в экосистеме?
Маркетплейс товаров для сельского хозяйства – это раздел экосистемы, который позволяет пользователям выбирать и приобретать товары для ведения сельскохозяйственного бизнеса от надежных поставщиков и производителей. В экосистеме уже представлено более 10 000 товаров в различных категориях: семена, удобрения, средства защиты растений сельхозтехника, агрохимия, зерно, корма и многие другие. На площадке разместили свои предложения сотни поставщиков, в том числе лидеры производства товаров для сельскохозяйственного бизнеса. Для пользователей экосистемы маркетплейс - это прекрасная возможность покупать все необходимое для бизнеса в рамках одной площадки без дополнительных наценок напрямую от поставщиков и производителей.
Сервис поиска и подбора персонала – это сервис, который позволяет аграриям подбирать сотрудников для своего бизнеса, а соискателям – находить работу в сельском хозяйстве. В экосистеме уже представлено более 5 000 вакансий, идет наполнение базы резюме.
Сервис телеветеринарии дает фермерам возможность получить квалифицированную ветеринарную помощь в удаленном формате в режиме 24/7.
«Умный» сервис подбора семян поможет в один клик выбрать семена исходя из определенных параметров: регион возделывания, культура и направление использования.
В экосистеме представлены и другие агросервисы для эффективного ведения бизнеса. Это и сервис точного земледелия, карта агротехнологий, сервис учета и контроля за с/х животными, календарь с/х мероприятий, навигатор гос-услуг, мониторинг рождения телят и другие.
В экосистеме представлены бизнес-сервисы, помогающие предпринимателям эффективно вести свое дело: он-лайн бухгалтерия, юридическая помощь, полезные ресурсы для ведения бизнеса. А также финансовые сервисы, представляющие собой облегченную версию продуктового ряда Россельхозбанка. Это возможность удаленной подачи заявок на получение льготного кредитования и открытие расчётного счета.
Сегодня на площадке «Своё Фермерство» представлено более 20 сервисов для ведения агробизнеса. Ознакомиться с полным перечнем и узнать подробнее про каждый сервис можно на сайте Экосистемы.
Как продавать фермерскую продукцию?
В составе экосистемы запущена онлайн-площадка «Своё Родное», которая объединяет фермеров и покупателей. Это площадка для продажи натуральных продуктов и услуг в сфере агротуризма. Здесь любой фермер России может продавать продукцию собственного производства и агротуры — поездки на фермерские хозяйства.
Для того, чтобы начать продавать фермерскую продукцию, необходимо пройти бесплатную регистрацию в экосистеме «Своё Фермерство» и в личном кабинете выбрать профиль продавца «Своё Родное». Затем загрузить каталог товаров и добавить описание фермерского хозяйства. При этом фермеры сами устанавливают цены, способы доставки и оплаты. Все загруженные товары становятся доступны покупателям для заказа на сайте «Своё Родное», а также в одноименном мобильном приложении.
Для фермерских хозяйств это отличная возможность реализовывать свои товары напрямую покупателям, без дополнительных наценок, делиться опытом сельских развлечений, предлагая клиентам экскурсии, дегустации и участие в ремесленных мастер-классах.
Мы приглашаем все фермерские хозяйства и агропредприятия познакомиться с экосистемой «Своё Фермерство», пройти бесплатную регистрацию, начать пользоваться полезными сервисами и возможностями для сбыта фермерской продукции.