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Происшествия / Преступление

Петербургский полицейский выстрелом остановил автоугонщика из Пскова

9 декабря 2020 года, 15:41

Петербургский полицейский выстрелом остановил автоугонщика из Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Петербургский полицейский выстрелом остановил автоугонщика из Пскова

8 декабря в 13.20 в полицию Невского района позвонил предприниматель и заявил, что  у него угнали автомобиль от поликлиники по Шлиссельбургскому проспекту . У бизнесмена пропал Hyundai Tucson 2018 года выпуска стоимостью в 1,5 млн рублей.

Информацию оперативно передали всем постам ДПС и уже спустя час на 56-м километре трассы «Петербург- Псков» патруль заметил угнанный автомобиль с другими номерами. Полицейские организовали преследование. 

Все требования остановиться водитель проигнорировал и попытался оторваться от преследователей, увеличивая скорость и совершая опасные для других участников движения маневры. Однако скрыться у молодого человека не вышло. 

В деревне Выра Гатчинского района Ленобласти петербургский полицейский согласно протоколу достал свое табельное оружие и сделал первый предупреждающий выстрел. Убедившись, что злоумышленник не собирается сдаваться, сотрудник правоохранительных органов начал стрелять по колесам иномарки. В итоге машину удалось остановить.

Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). 

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