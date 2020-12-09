Петербургский полицейский выстрелом остановил автоугонщика из Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

8 декабря в 13.20 в полицию Невского района позвонил предприниматель и заявил, что у него угнали автомобиль от поликлиники по Шлиссельбургскому проспекту . У бизнесмена пропал Hyundai Tucson 2018 года выпуска стоимостью в 1,5 млн рублей.

Информацию оперативно передали всем постам ДПС и уже спустя час на 56-м километре трассы «Петербург- Псков» патруль заметил угнанный автомобиль с другими номерами. Полицейские организовали преследование.

Все требования остановиться водитель проигнорировал и попытался оторваться от преследователей, увеличивая скорость и совершая опасные для других участников движения маневры. Однако скрыться у молодого человека не вышло.

В деревне Выра Гатчинского района Ленобласти петербургский полицейский согласно протоколу достал свое табельное оружие и сделал первый предупреждающий выстрел. Убедившись, что злоумышленник не собирается сдаваться, сотрудник правоохранительных органов начал стрелять по колесам иномарки. В итоге машину удалось остановить.

Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).