Активизировать информирование жителей о профилактике заболеваний планируют в Псковской области

В Псковской области планируется активизировать информирование населения о профилактике и лечении заболеваний. Такую инициативу поддержала согласительная комиссия по бюджету региона на 2021-й год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Выделить дополнительные средства на социальную рекламу методов диагностики и профилактики хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смертности населения региона, предложила депутат Наталья Тудакова.

«Когда у людей выявляется онкология или сердечно-сосудистые заболевания, очень часто выясняется, что они несвоевременно обратились за медицинской помощью, и звучат слова «если бы я раньше знал», - пояснила она свою инициативу и выразила мнение, что в настоящее время идёт недостаточное информирование населения.

Вице-спикер Собрания Борис Полозов согласился с таким предложением, но предложил заслушать мнение областного комитета по здравоохранению.

«Мы тоже поддерживаем это предложение, но здесь вопрос, скорее, не в финансах, а в организации работы», - сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов. Он напомнил, что в регионе работает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, также информирование занимается страховая медицинская организация. При этом на профилактическую работу выделяются значительные средства из областной казны и бюджета территориально фонда обязательного медицинского страхования.

Согласительная комиссия постановила, что необходимо разработать план широкого информирования населения в СМИ, а отчёт о проделанной в этом направлении работы депутаты рассчитывают заслушать в середине 2021 года.