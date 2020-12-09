7,5 млн рублей предусмотрены на газификацию 22 домов в Кунье

Вопрос газификации 22 жилых домов в Кунье поднял депутат Алексей Фёдоров на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», которое прошло 9 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Газопровод в Кунье уже построен. Проблема появилась на этапе поиска подрядчика, готового установить внутридомовое газовое оборудование и подвести природный газ в жилые дома. «Действительно, в этом году несколько раз объявляли конкурс, но никто из подрядчиков не изъявил желания выполнить эти работы», - сказал заместитель губернатора Василий Осипов.

Вице-спикер Собрания Борис Полозов спросил, в чем причина этой проблемы и не связана ли она с недостатком средств. На что вице-губернатор ответил: «Никто не хочет с жилым фондом связываться. Нам надо газифицировать 22 жилых дома. Деньги на эти цели в проекте бюджета предусмотрены в размере 7,5 млн рублей. Миллион из этих денег мы планируем направить на доработку проекта, а затем запускать строительно-монтажные работы».

Согласительная комиссия приняла этот алгоритм и рекомендовала администрации Куньинского района внести правки в проект. Кроме того, депутаты призвали предусмотреть администрации области необходимые субсидии муниципалитету.