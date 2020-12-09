Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

7,5 млн рублей предусмотрены на газификацию 22 домов в Кунье

9 декабря 2020 года, 15:07

Вопрос газификации 22 жилых домов в Кунье поднял депутат Алексей Фёдоров на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», которое прошло 9 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

7,5 млн рублей предусмотрены на газификацию 22 домов в Кунье

Газопровод в Кунье уже построен. Проблема появилась на этапе поиска подрядчика, готового установить внутридомовое газовое оборудование и подвести природный газ в жилые дома. «Действительно, в этом году несколько раз объявляли конкурс, но никто из подрядчиков не изъявил желания выполнить эти работы», - сказал заместитель губернатора Василий Осипов.

Вице-спикер Собрания Борис Полозов спросил, в чем причина этой проблемы и не связана ли она с недостатком средств. На что вице-губернатор ответил: «Никто не хочет с жилым фондом связываться. Нам надо газифицировать 22 жилых дома. Деньги на эти цели в проекте бюджета предусмотрены в размере 7,5 млн рублей. Миллион из этих денег мы планируем направить на доработку проекта, а затем запускать строительно-монтажные работы».

Согласительная комиссия приняла этот алгоритм и рекомендовала администрации Куньинского района внести правки в проект. Кроме того, депутаты призвали предусмотреть администрации области необходимые субсидии муниципалитету.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пять очагов коронавируса остаются действующими в Псковской области
9 декабря в Пскове прошел митинг в честь Дня Героев Отечества
Петербургский полицейский выстрелом остановил автоугонщика из Пскова
Участники публичных слушаний поддержали перезонирование «Электрона» в Пскове
Экосистема для фермерских хозяйств «Своё Фермерство»: площадка для ведения агробизнеса, продажи сельхозпродукции и агротуров
Активизировать информирование жителей о профилактике заболеваний планируют в Псковской области
160 новых мест для детей появилось в Великолукском центре техтворчества
Псковская турфирма стала финалистом Всероссийского конкурса детских туристических проектов
В Пскове началась установка центральной новогодней елки

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему болит колено?

Общество / Здоровье
1 декабря 16:36

Почему болит колено?

Чем опасен артрит
Мост в прошлое

Общество
30 ноября 15:55

Мост в прошлое

Преподаватели псковского «Кванториума» создали 3D-модель Ольгинского моста начала XX века
Нюх потерял

Общество
25 ноября 16:01

Нюх потерял

Когда восстановится обоняние после коронавируса?