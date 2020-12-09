Псковская турфирма стала финалистом Всероссийского конкурса детских туристических проектов

«Трехдневный тур «Территория Победы» - это программа патриотической направленности, а тур «Нас не догонят» - это занимательное путешествие по школьным предметам. Скучная математика здесь предстает в занимательных шарадах от уроженца Великих Лук академика Ивана Виноградова, а страницы романа «Евгений Онегин» иллюстрируются посещением имения Тригорское». Такие «нескучные уроки» останутся в памяти, а школьные предметы заговорят собственными воспоминаниями, - отметила Светлана Баранова.

Псковское бюро путешествий «Континент» вышло в финал Всероссийского конкурса детских туристических проектов, организаторами которого выступили Федеральное агентство по туризму при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ). Как рассказала «Псковской правде» директор турбюро «Континент» Светлана Баранова, в финал конкурсной программы вышли два проекта турфирмы: «Территория Победы» и «Нас не догонят».

По информации сайта проектдети.рф, всего в адрес оргкомитета конкурса поступило почти 500 заявок из 70 регионов РФ. Заявки подавались по четырем номинациям: «Культурно-познавательный туристический маршрут», «Экологический туризм», «Промышленный туризм», а также номинация «Идеи», где, наравне с маршрутами рассматривались и другие проекты из сферы детского туризма.

Псковская область оказалась на 4-м месте по количеству поданных заявок. Наш регион представил на суд конкурсной комиссии 21 проект. Возглавила топ-5 регионов - лидеров заявочной кампании Москва, второе и третье место заняли Волгоградская и Ленинградская области.

У экспертного совета были ровно сутки на первичную оценку работ, 8 декабря состоялась онлайн-защита полуфиналистов конкурса. А сегодня, 9 декабря, проходит финальный отбор призеров и победителей.

Призеры конкурса будут награждены дипломами, получат обратную связь от экспертного сообщества, информационную и организационную поддержку от проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ). Их проекты будут размещены на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ), как лучшие практики организации детского туризма и рекомендованы к внедрению в регионах Российской Федерации. Победители также получат возможность войти в разрабатываемую программу субсидирования детского туризма в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».