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Общество / Образование

160 новых мест для детей появилось в Великолукском центре техтворчества

9 декабря 2020 года, 13:27

160 мест дополнительного образования появилось в Великолукском центре технического творчества, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. На оснащение учреждения было потрачено более 1 млн рублей.

160 новых мест для детей появилось в Великолукском центре техтворчества

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В Центре технического творчества реализуются три общеобразовательные программы: «Первые шаги в робототехнику», «Компьютерный дизайн» и «Современная инженерная школа».

Только объединение «Первые шаги в робототехнику» дало 30 мест для детей в возрасте 7–10 лет. У школьников появилось пять расширенных комплектов конструктора Lego WeDO 2.0., интерактивная панель, магнитно—маркерная доска. На занятиях робототехники дети под руководством педагога Дмитрия Богданова пробуют собирать базовые конструкции роботов, а также программировать их под определенные задачи. Это способствует развитию их мышления, фантазии, приобретению технических навыков.

160 новых мест для детей появилось в Великолукском центре техтворчества

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Другая программа - «Компьютерный дизайн» - также рассчитана на 30 детей. Они изучают графические компьютерные программы растровой и векторной графики. По итогу дети смогут как отредактировать свое фото, так и создать какую-то анимацию, визитку, презентацию. На этом направлении преподают Евгений Полунин, Юрий Пузанов, Владимир Травкин. Для их оборудовали специальное место с интерактивной доской и проектором, документ-камерой, многофункциональным устройством, ноутбуком и акустической системой.

Последняя программа - «Современная инженерная школа» - набрала почти 100 учащихся в возрасте до 7 лет. Юные инженеры занимаются тико-конструированием. В этом им помогают Дмитрий Яковлев, Елена Кубиц, Мария Бураченок, Ирина Костюкова, Елена Синельникова.

160 новых мест для детей появилось в Великолукском центре техтворчества

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Преподаватели отмечают, что детям нравится осваивать новые технологии с помощью 3D-ручки, новых ноутбуках, конструкторов «Юный электроник».

Работа в центре творчества была проведена в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Благодаря этому проекту у детей появились условия и возможности для личного развития, удовлетворения индивидуальных потребностей и интересов в сфере технических наук. Ранее дополнительные места были открыты для 15 детей в Порховской школе-интернате. Там появился кружок «Юный мультипликатор».

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