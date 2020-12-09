160 новых мест для детей появилось в Великолукском центре техтворчества

160 мест дополнительного образования появилось в Великолукском центре технического творчества, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. На оснащение учреждения было потрачено более 1 млн рублей.

Только объединение «Первые шаги в робототехнику» дало 30 мест для детей в возрасте 7–10 лет. У школьников появилось пять расширенных комплектов конструктора Lego WeDO 2.0., интерактивная панель, магнитно—маркерная доска. На занятиях робототехники дети под руководством педагога Дмитрия Богданова пробуют собирать базовые конструкции роботов, а также программировать их под определенные задачи. Это способствует развитию их мышления, фантазии, приобретению технических навыков.

В Центре технического творчества реализуются три общеобразовательные программы: «Первые шаги в робототехнику», «Компьютерный дизайн» и «Современная инженерная школа».

Другая программа - «Компьютерный дизайн» - также рассчитана на 30 детей. Они изучают графические компьютерные программы растровой и векторной графики. По итогу дети смогут как отредактировать свое фото, так и создать какую-то анимацию, визитку, презентацию. На этом направлении преподают Евгений Полунин, Юрий Пузанов, Владимир Травкин. Для их оборудовали специальное место с интерактивной доской и проектором, документ-камерой, многофункциональным устройством, ноутбуком и акустической системой.

Последняя программа - «Современная инженерная школа» - набрала почти 100 учащихся в возрасте до 7 лет. Юные инженеры занимаются тико-конструированием. В этом им помогают Дмитрий Яковлев, Елена Кубиц, Мария Бураченок, Ирина Костюкова, Елена Синельникова.