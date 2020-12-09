160 новых мест для детей появилось в Великолукском центре техтворчества

160 мест дополнительного образования появилось в Великолукском центре технического творчества, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. На оснащение учреждения было потрачено более 1 млн рублей.
160 мест дополнительного образования появилось в Великолукском центре технического творчества, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. На оснащение учреждения было потрачено более 1 млн рублей.
В Центре технического творчества реализуются три общеобразовательные программы: «Первые шаги в робототехнику», «Компьютерный дизайн» и «Современная инженерная школа».
Только объединение «Первые шаги в робототехнику» дало 30 мест для детей в возрасте 7–10 лет. У школьников появилось пять расширенных комплектов конструктора Lego WeDO 2.0., интерактивная панель, магнитно—маркерная доска. На занятиях робототехники дети под руководством педагога Дмитрия Богданова пробуют собирать базовые конструкции роботов, а также программировать их под определенные задачи. Это способствует развитию их мышления, фантазии, приобретению технических навыков.
Другая программа - «Компьютерный дизайн» - также рассчитана на 30 детей. Они изучают графические компьютерные программы растровой и векторной графики. По итогу дети смогут как отредактировать свое фото, так и создать какую-то анимацию, визитку, презентацию. На этом направлении преподают Евгений Полунин, Юрий Пузанов, Владимир Травкин. Для их оборудовали специальное место с интерактивной доской и проектором, документ-камерой, многофункциональным устройством, ноутбуком и акустической системой.
Последняя программа - «Современная инженерная школа» - набрала почти 100 учащихся в возрасте до 7 лет. Юные инженеры занимаются тико-конструированием. В этом им помогают Дмитрий Яковлев, Елена Кубиц, Мария Бураченок, Ирина Костюкова, Елена Синельникова.
Преподаватели отмечают, что детям нравится осваивать новые технологии с помощью 3D-ручки, новых ноутбуках, конструкторов «Юный электроник».
Работа в центре творчества была проведена в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Благодаря этому проекту у детей появились условия и возможности для личного развития, удовлетворения индивидуальных потребностей и интересов в сфере технических наук. Ранее дополнительные места были открыты для 15 детей в Порховской школе-интернате. Там появился кружок «Юный мультипликатор».